«Мясо было, просто мясо»: экс-супруг Лолиты появился на ТВ без зубов

Экс-муж певицы Лолиты Дмитрий Иванов лишился зубов после таинственного несчастного случая, который произошел в мае. Из-за титановых вставок в черепе ему приходится носить с собой справку, чтобы не привлекать внимание на контроле в аэропорту.

Подробности своего мучительного восстановления тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов рассказал в эфире передачи «Звезды сошлись». Ведущие и гости студии не ожидали настолько жутких подробностей.

«Мясо было, просто мясо. 12 переломов», — коротко заметил Иванов.

У спортсмена были множественные переломы и травмы, но хуже всего обстояло дело с лицом. Выбитые зубы, перекошенная челюсть, разбитый вдребезги нос, серьезная угроза полной потери зрения, невозможность самостоятельно есть и дышать.

«У меня не было носа, — рассказал Иванов ведущей Лере Кудрявцевой. — Хрящ был поломан. Дыхание еще восстановилось не до конца, сплю с открытым ртом».

YouTube / НТВ

Мужчина поделился и другими жуткими подробностями операции, показав видео. Он провел под наркозом девять часов, за это время было сделано шесть сложных хирургических процедур со скулами, носом, зубами, орбитами глаз и разорванной губой.

В итоге в процессе восстановления он потерял восемь килограммов.

«Были слухи, что к этой ситуации была причастна ваша бывшая жена, Лолита Милявская…» — уточнили собравшиеся.

«Я исключаю эту версию. Это был несчастный случай», — твердо заявил Иванов.

Иванов был женат на Милявской девять лет. Они развелись в 2020 году, певица обвинила его в изменах, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Зрители передачи искренне посочувствовали Иванову.

«Что-то Диму этого жалко стало, нельзя так с человеком»;

«Дима сил Вам. Выздоравливайте скорее. Не переживайте… Вы и сейчас симпатичный»;

«Желаю Дмитрию, чтобы все виновные в том, что с ним произошло, были наказаны», — написали они в комментариях на YouTube.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Лолита не может выписать бывшего мужа из своей квартиры.