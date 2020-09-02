Почему Милявская не может «выписать» экс-супруга из своей квартиры и собирается ли певица замуж в шестой раз?

Лолита Милявская готовится идти под венец? Почему певица скрывает от всех нового избранника? Из-за чего у нее происходят панические атаки? Зачем Лолита решила стать театральной актрисой? И почему она боится выходить на сцену? Ответы на вопросы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Лолита любит экспериментировать. Недавно 56-летняя певица вошла в состав труппы столичного театра. В новом сезоне звезда шоу-бизнеса выйдет на сцену в гоголевской «Женитьбе». Милявская получила главную роль. Правда она уже сейчас критически оценивает свою игру и прямо называет себя «плохой актрисой».

«Я чувствую себя последним дерьмом, не владеющим профессией», — говорит Милявская.

Несмотря на то, что Лолита славится отсутствием комплексов и смелостью, будущая работа пугает ее до такой степени, что она даже боится упасть в обморок прямо на сцене:

«У меня сейчас предынфарктное состояние. Вот клянусь, у меня в сумке искала успокоительное и я не могла найти, вероятно, я оставила дома. Я поняла, что у меня начинаются панические атаки».

Милявская не требовала в театре особого отношения к себе: ни отдельной гримерки, ни высокого гонорара:

«Я сказала, что я ни о каких зарплатах больше, чем у тех, кто работает каждый день — речи вообще идти не может».

Милявской предстоит перевоплотиться в купеческую дочь Агафью Тихоновну, которая отчаянно хочет выйти замуж. Художественный руководитель театра уверен: уж кто-кто, а Лолита с ее опытом свадеб и разводов — отличный кандидат на эту роль. Милявская была замужем пять раз.

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«И вот тетеньке в принципе все равно за кого, ей любой подходит, тетенька обеспечена. И дяденьки смотрят на тетеньку, как на флигель, поэтому они оценивают флигель, им бесконечно все равно сколько ей лет, хороша она собой или дурна, тупа она или остра», — говорит певица.

Персонаж Лолиты — дама в возрасте. И ради заветного штампа в паспорте готова на все. Даже если мужчина жениться на ней по расчету. В реальной жизни эпатажной певицы была похожая история.

«Я один раз была той тетенькой, которая от нечего делать сходила замуж. Но остальные разы я ходила исключительно по любви», — признается актриса.

И Агафья Тихоновна, и сама Лолита — невесты, так что в ее роли есть даже что-то биографическое. После громкого развода со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым певица готовится идти под венец в шестой раз.

«Я вам открою тайну у нее есть мужчина. Она не одинока. Этот сезон театральный он нам принесет и ее работу в театре и ее шестой брак», — рассказывает светский репортер Феликс Грозданов.

Но почему тогда Лолита скрывает возлюбленного? В ее микроблоге об избраннике ни намека. В шоу-бизнесе мужчину тоже мало кто знает.

«Мне 56 ему 48, я не считаю, что он парень, при том он состоялся в жизни. Он нормальный чувак. Да, моложе, мне нужен дед старый. Блин, что я с ним делать буду. Я еще не дожила до возраста, когда я буду спать с дедом», — говорит Милявская.

Перемены в личной жизни явно пошли на пользу Лолите. Певица сменила прическу, сделала пластику век, похудела на 14 килограммов.

Правда Лолита до сих пор не поставила точку в своем последнем браке. Суд официально развел ее с Дмитрием Ивановым, остался последний шаг: выписать экс-супруга из квартиры. Спортсмен этому всячески сопротивляется.

«Дмитрий не платит коммуналку, фактически там не проживает, но до недавнего времени отказывался сниматься с регистрационного учета», — говорит адвокат Лолиты Сергей Жорин.

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«Он прислал в суд, хотя уже полтора месяца прошло, какую-то бумажку никем незаверенную, что он 12-го подал на выписку. Если это произойдет, судья отложила где-то до 25-го. Слушайте, ничего военного, ничего смертельного. Это нормальная процедура», — прокомментировала Лолита.

Лолита на юридические моменты внимание не обращает. Иванов для нее закрытая книга. Певица говорит, она извлекла урок из прошлых отношений. И с новым возлюбленным не допустит подобных ошибок.