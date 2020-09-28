Олег Майами раскрыл секрет «опасного» украшения Айзы

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 109

Из-за кулона в форме пули инстаблогера задержали в аэропорту на Мальдивах.

Фото, видео: Instagram @aizalovesam; 5-tv.ru

Возлюбленный Айзы Анохиной, певец Олег Майами рассказал 5-tv.ru об оригинальном украшении, которое привлекло внимание правоохранителей на Мальдивах. Инцидент с задержанием его пассии в аэропорту Мале по подозрению в перевозке оружия случился на днях: бдительным полицейским не понравился кулон на шее Айзы — он отлит в форме пули. После того, как все благополучно разрешилось, знаменитость призналась — украшение ей дорого как память о любимом человеке. Оказалось, она сама сделала такой подарок — себе и Олегу. Бойфренд инстаблогера раскрыл секретную надпись на кулоне.

«Да, это просто украшение. На нем написано: „Слишком много любви убьет нас“. Нет, это она подарила нам. Судьба подарила нам. У нас просто одинаковые украшения», — поделился Олег Майами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем завершилось приключение Айзы Анохиной на Мальдивах.

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