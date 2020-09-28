Крупнейшую в регионе партию поддельного алкоголя изъяли в Волгограде
Следователи выясняют, как контрафакт попал к задержанным злоумышленникам, и какие магазины его успели приобрести.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru
Крупную партию поддельного алкоголя и сигарет изъяли полицейские в Волгоградской области. Подозреваемые хранили товар в сараях и в гаражах. Дома, где скрывались злоумышленники, бойцы ОМОНа брали штурмом. В итоге всех подпольных торговцев задержали на месте.
При обыске найдено 44 тысячи бутылок алкоголя, в том числе и под марками элитных брендов, 22 тонны чистого спирта и около 30 тысяч пачек сигарет. Изъятую партию оперативники назвали крупнейшей в регионе.
На допросе задержанные вину не признали. Сейчас следователи выясняют, как контрафакт попал к злоумышленникам, и какие магазины его успели приобрести.
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