Крупнейшую в регионе партию поддельного алкоголя изъяли в Волгограде

Крупную партию поддельного алкоголя и сигарет изъяли полицейские в Волгоградской области. Подозреваемые хранили товар в сараях и в гаражах. Дома, где скрывались злоумышленники, бойцы ОМОНа брали штурмом. В итоге всех подпольных торговцев задержали на месте.

При обыске найдено 44 тысячи бутылок алкоголя, в том числе и под марками элитных брендов, 22 тонны чистого спирта и около 30 тысяч пачек сигарет. Изъятую партию оперативники назвали крупнейшей в регионе.

На допросе задержанные вину не признали. Сейчас следователи выясняют, как контрафакт попал к злоумышленникам, и какие магазины его успели приобрести.