Новый железнодорожный мост открыли в Мурманской области

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Переправу построили за рекордные 105 дней вместо рухнувшей из-за масштабных паводков конструкции.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Мурманской области запустили движение по новому железнодорожному мосту. Он соединяет областную столицу с другими регионами страны. Переправу построили в рекордные сроки — всего за 105 дней. Причем учли и экологические требования. У моста минимальное число опор. Пока по новой ветке будут курсировать грузовые поезда, а с 12 октября запустят и пассажирские.

Напомним, конструкция рухнула из-за масштабного паводка в начале лета. В экстренном порядке была возведена временная переправа.

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