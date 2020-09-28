Новый железнодорожный мост открыли в Мурманской области
Переправу построили за рекордные 105 дней вместо рухнувшей из-за масштабных паводков конструкции.
Фото, видео: 5-tv.ru
В Мурманской области запустили движение по новому железнодорожному мосту. Он соединяет областную столицу с другими регионами страны. Переправу построили в рекордные сроки — всего за 105 дней. Причем учли и экологические требования. У моста минимальное число опор. Пока по новой ветке будут курсировать грузовые поезда, а с 12 октября запустят и пассажирские.
Напомним, конструкция рухнула из-за масштабного паводка в начале лета. В экстренном порядке была возведена временная переправа.
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