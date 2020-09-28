«Дотяните до 41!» — рэпер Гуф напал на хейтеров, назвавших его «толстым» и «старым»

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Виктория Андреева
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Музыкант жестко ответил тем, кто пытается учить его жизни.

Фото, видео: Instagram @therealguf

В среду, 23 сентября, скандальный рэпер Алексей Долматов, более известный по псевдониму Гуф, отметил свой 41 день рождения. В отличие от многих селебрити к своему «солидному» возрасту артист подходит с юмором и нисколько не жалеет об ушедшей молодости.

Так, постфактум в своем Instagram Гуф разместил пост, где раскритиковал дотошных и чрезмерно болтливых фолловеров, раздающих ему советы, как правильно жить и сохранить себя в хорошей форме.

«Потолстел, постарел… Да ну вас… Дотяните до 41, посмотрим на вас!» — обратился к поклонникам рэпер.

Instagram @therealguf

«Не слушай их, не ведают, что несут! Прекрасно выглядишь!»

«Живее всех живых!»

«Ты все равно лучший!» — поддержали Гуфа верные поклонники.

Впрочем, жизни музыканта в какой-то мере действительно можно позавидовать. Несмотря на его многочисленные скандалы с запрещенными веществами, алкоголем, любовными похождениями, сегодня он — один из самых богатых знаменитостей России. При этом регулярно путешествует по миру и купается в женском внимании. Кстати, совершенно недавно стало известно, кем на самом деле является новая девушка Алексея Долматова — Юлия Королева, пишет »Экспресс газета».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как экс-возлюбленная Гуфа Айза Анохина по-своему и трогательно поздравила рэпера с днем рождения.

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