«Рада, что ты дожил»: Айза по-своему трогательно поздравила Гуфа с днем рождения

Айза Анохина впервые за восемь лет после разрыва, в чем она сама призналась, поздравила рэпера Гуфа с днем рождения. Супруги разорвали отношения в 2012 году из-за постоянных измен и наркозависимости Алексея Долматова (Гуфа).

В своем микроблоге Instagram девушка опубликовала серию снимков с бывшим мужем и написала огромное «трогательное» поздравление в его честь. Айза сразу отметила, что удивлена, как музыкант смог дожить до своего 41-летия, ведь «ставки были не высоки».

Instagram @aizalovesam

Далее по тексту бывшая жена назвала Гуфа «аппендиксом» и «дерьмовым мужем», но при этом призналась бывшему супругу в любви.

«Я тебя очень сильно люблю таким, какой ты есть, и благодарна Богу, что смогла тебя бросить», — поиронизировала Анохина.

Фанаты были в восторге от своеобразного поздравления Айзы. Они обрадовались, что в отношениях звезд наконец воцарился мир, пусть и с взаимными издевками в адрес друг друга.

Сама бывшая жена Алексея Долматова помимо прочих «милых» слов попросила его беречь себя хотя бы для их общего сына Сэма, которому отец «стал очень нужен».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза Анохина снялась топлес в океане.