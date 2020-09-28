Депутат Николаев назвал три причины для пересмотра закона о частных лесах

Леса в России могут впервые обрести частных собственников. Это говорится в правительственном постановлении, которое разрешает использовать и продавать лес, выросший на сельхозземлях.

О несовершенности постановления в беседе с 5-tv.ru высказался депутат Госдумы и председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

«Вышло постановление правительства, которое регламентирует использование древесины на сельхозземлях. Само по себе постановление долгожданное, мы ждали его два года и тогда уже приняли изменения в лесной кодекс, в которых определили, что на сельхозземлях есть лес. Почему-то до этого десять лет не признавался этот факт», — начал депутат.

По его словам, всего есть три комплексных вопроса к самой сути постановления. Прежде всего Николаев отметил, что многие полагают, мол древесину, которая выращена на сельхозземлях, можно будет продавать. Однако об этом нигде не сказано.

«К сожалению, постановление абсолютно обошло стороной тему собственности на древесину, которая получена на сельхозземлях», — подчеркнул глава комитета по природным ресурсам.

Вторым моментом, стал тот факт, что сейчас действует слишком простая процедура заявления собственника сельхозземли о том, что он планирует выращивать лес на своей территории. Дело в том, что сельхозземли при их неиспользовании должны изыматься. Депутат указывает, что новое постановление создает очень простую и действенную схему ухода от ответственности.

Третьей и заключительной проблемой является то, что об этих лесах никто ничего не знает.

«Это означает, что любая незаконная древесина сможет легализовываться через такие участки. Насколько мы все вместе в этом заинтересованы, мне кажется очевидно. Нельзя допустить. Поэтому мы обсудим обязательно на комитете постановление и свои замечания направим в правительство», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России могут появиться частные лесные владения. Однако использовать древесину в коммерческих целях будет нельзя.