«Зарядила бутылкой в ухо»: внучка Гурченко попала в больницу после драки с фотомоделью

Внучка народной артистки СССР Людмилы Гурченко Елена Королева серьезно пострадала после грандиозной драки с эпатажной фотомоделью Ларой Фрост в московском клубе.

Как рассказала KP.RU 36-летняя женщина, все произошло совершенно спонтанно. Она вместе с возлюбленным по имени Владимир по приглашению пришла на закрытую вечеринку, где ее друг-рэпер презентовал новый трек. На мероприятии было много людей, большинство из которых Королева знала не первый день.

«Я подошла к Руслану. Обняла его и поцеловала, чтобы поздравить с презентацией. Все! Почему я не могу этого сделать? Он в ответ меня тоже по-дружески обнял и поцеловал. <…> Я знать не знала, что у него есть эта Лара. Она неожиданно налетела на меня. Хочется понять — психопатка она или ей так мужика не хватает?» — недоумевала внучка Гурченко.

Кадрами происшествия Елена поделилась с поклонниками в Instagram. На них отчетливо слышно как после схватки женщины отчаянно кричат. Изредка доносится и нецензурная брань.

«У меня ушибы, пару раз она попала по почкам. Зарядила бутылкой воды в ухо — осталась царапина. Я сначала не думала как-то реагировать. Но когда приехала в гости к близким друзьям, и рассказала об этой драке, то они убедили, чтобы я написала заявление в отделение полиции», — вспоминала Королева.

Лара Фрост, в свою очередь, рассказывает другую версию событий. По ее мнению, внучка Гурченко грязно приставала к ее мужчине. Потому сдерживать эмоции не было смысла.

«Я отдыхала в клубе, никого не трогала. Тут нарисовалось это животное, начало себя очень некорректно вести. Я вспылила, ну и вы видите, что получилось на видео. Я впоследствии узнала, кто это. Об этом уже даже написали. Я в шоке! Мало того, она меня еще пугает полицией!» — описала ситуацию звезда Instagram.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в последнее время внучку знаменитой киноактрисы и певицы все чаще преследуют неудачи. Так, недавно Елена Королева призналась: она с маленькой дочкой на руках едва не осталась на улице. А все из-за любовницы родного отца.