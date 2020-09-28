Лжеминер из Петербурга оказался любителем латексных сапог и фаллоимитаторов

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Алина Потёмкина
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Сообщается, что мужчина неоднократно угрожал терактами и насилием в адрес силовиков.

Фото, видео: www.globallookpress / R. Tscherwitschke / CHROMORANGE; ФСБ

ФСБ в Петербурге задержала мужчину, совершавшего неоднократно ложные звонки с предупреждением о минировании. Он представлялся членом террористической организации, сообщал о готовящемся теракте и угрожал расправой в отношении сотрудников силовых структур.

«УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведен комплекс мероприятий по пресечению противоправной деятельности лица, сообщившего ложные сведения о готовящемся террористическом акте», — говорится в сообщении ведомства.

Задержание прошло 25 сентября. При обыске в жилище мужчины была найдена коллекция игрушек для взрослых — фаллоимитаторы, красные латексные сапоги, а также литература, посвященная теме секса — книги Зигмунда Фрейда и Захер-Мазоха.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании сотрудниками ФСБ 13 человек, планировавших массовые убийства.

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