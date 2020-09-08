В понедельник в Грибоедовском ЗАГСе Москвы состоялась свадьба дочери актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского. 19-летняя Мария Михалкова-Кончаловская вышла замуж за 27-летнего бизнесмена Никиту Кузьмина.

На скромном торжестве присутствовали только ближайшие родственники и друзья пары. А для остальных любопытных глаз Мария опубликовала несколько фотографий в своем Instagram-аккаунте, где поделилась эмоциями от состоявшейся свадьбы.

«Мы с Никитой словно прыгнули с парашютом и сейчас находимся в свободном падении. И я рада, что этот день прошел просто и нежно», — подписала серию снимков дочь актрисы и режиссера.

Instagram @welcometomaria

Фолловеры увидев трогательные снимки Марии в летящем платье и цветами в волосах рядом со статным женихом в пиджаке песочного цвета, поспешили поздравить новобрачных, похвалить наряды и отметить красоту невесты.

«Тонкая, нежная, чудесная Мария»

«Невероятно женственно. Спасибо, Маша, вы хороший пример для современных девушек»

«Красивые, и платье со вкусом. А если еще его шила сама Маша, как говорила, то вообще шикарно», — написали фанаты.

Среди прочих гостей на церемонии присутствовал даже бывший возлюбленный актрисы Любови Толкалиной, британский композитор Саймон Басс, с которым она рассталась в июле. Сейчас о ее личной жизни ничего неизвестно, но новостей возможно стоит ждать в ближайшее время. На это намекает старинная свадебная примета. Актриса поймала брошенный дочерью букет невесты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Толкалина в мокром платье объявила конкурс на «самое забористое хамство».