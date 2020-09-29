«Пацан»: юную Шпицу не узнали на архивном снимке с молодыми родителями

Последнее фото в Instagram-аккаунте актрисы Екатерины Шпицы вызвало у фанатов множество вопросов. Девушка опубликовала архивный снимок со своими молодыми родителями в честь дня рождения отца. На карточке счастливая семья из трех человек, в том числе маленькая Катя, позируют на камеру, стоя по колено в морской воде.

«Папа, смотри, что нашла! И пусть так будет долго-долго!» — написала Шпица.

Instagram @katerinashpitsa

Поклонники не сразу узнали на фотографии свою любимицу. Многим показалось, что родители обнимают «улыбающегося мальчика».

«Сыночек с лицом мамы»

«Думала, это пацан»

«С короткими волосами вылитый сын», — прокомментировали снимок фолловеры.

Большинство поклонников отметили, каким «трогательным и настоящим» получился кадр и пожелали отцу актрисы долгих лет жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Шпица не постеснялась примерить платье с экстремальным декольте.