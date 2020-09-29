Автошколы против нового экзамена на права
По мнению специалистов, новый регламент из-за своей расплывчатости может стать очередным способом наживы для взяточников.
Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; 5-tv.ru
Российские автошколы попросили МВД переписать новый еще не вступивший в силу регламент «экзамена на права». Возмутили несколько инноваций, в том числе главная — отказ от «площадки». МВД предлагает оценивать учеников сразу в городе. Но это делает условия проведения экзамена, а значит и требования к потенциальным водителям слишком расплывчатыми — считают в автошколах.
И слишком «коррупционно-емким» — выяснил Кирилл Сергеев.
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