Автошколы против нового экзамена на права

Российские автошколы попросили МВД переписать новый еще не вступивший в силу регламент «экзамена на права». Возмутили несколько инноваций, в том числе главная — отказ от «площадки». МВД предлагает оценивать учеников сразу в городе. Но это делает условия проведения экзамена, а значит и требования к потенциальным водителям слишком расплывчатыми — считают в автошколах.

И слишком «коррупционно-емким» — выяснил Кирилл Сергеев.