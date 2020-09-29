«Мое все»: Галь Гадот показала редкое фото с мужем в честь годовщины свадьбы

Израильская актриса Галь Гадот выложила у себя на странице в Instagram редкое фото вместе с супругом Яроном Версано. Актриса замужем много лет, но свою личную жизнь они с супругом стараются не выставлять напоказ.

«Счастливой годовщины, — написала актриса. — Ты мой. Мой единственный. Мое все. 12 лет брака с тобой ощущаются, как прогулка по парку. За многие годы впереди. Я твоя навсегда».

Instagram @gal_gadot

Галь Гадот и Версано поженились 29 сентября 2008 года. Для голливудских пар столько лет с одним партнером считается огромным сроком, но актриса — не американка. Она родилась и выросла в Израиле и очень трепетно относится к институту брака. У них с мужем есть две дочери.

Версано также выложил редкое фото со свадьбы с Гадот в честь 12-летней годовщины.

«С того дня прошло 12 лет. Жизнь слишком коротка, когда ты влюблен. Счастливой годовщины, моя любовь, мое биение сердца», — нежно поздравил он звездную супругу.

Instagram @jaronvarsano

Поклонники Чудо-женщины не могли пройти мимо такой новости.

«Милашки! Счастливой годовщины!»;

«Счастья вам, наслаждайтесь каждой секундой жизни»;

«Счастливой годовщины вам обоим», — написали они.

Среди пользователей нашлось и немало мужчин, которые завидуют Ярону Версано, «отхватившему» известную красотку.

«Счастливчик»;

«Братан, ты заполучил Галь Гадот. Улыбнись хотя бы», — отметились они в комментариях к посту.

Галь Гадот родилась в 1985 году в Израиле. В 18 лет она стала победительницей конкурса «Мисс Израиля» и получила путевку на «Мисс Вселенная». В число финалисток она не вошла, но это дало старт ее карьере модели и актрисы.

Галь Гадот известна в мире по ролям в картинах франшизы «Форсаж» и фильмах по вселенной комиксов DC. При этом в ряде стран Ближнего Востока фильмы с ее участием бойкотируют из-за происхождения актрисы. Ее часто осуждают за открытую любовь к родине и факт службы в израильской армии.

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