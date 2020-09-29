Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин снял видео со стройной Валерией во время тренировки в Челябинске. Ролик показала своим подписчикам в Instagram сама певица.

«А меня сегодня папа с секции забирает», — пошутила исполнительница.

Это стало реакцией на слова ее супруга. Когда Пригожин зашел в зал, где бодро тянулась у станка Валерия, он стал играть роль ее «отца».

«Девочка моя, занимается спортом, молодец! Пришел, как в школу за ребенком», — прокомментировал продюсер за кадром.

«Пришел забирать ребенка из школы?» — рассмеялась в ответ Валерия.

Instagram @valeriya

Большинство подписчиков артистки поддержали восторг Иосифа Пригожина.

«Роскошная фигурка!»;

«Валерия, я восхищаюсь вами»;

«Молодец, Валерия, фигура — класс, растяжка великолепная, жалко, что Волочкова не видит», — написали они в комментариях.

Другие же оживились на фоне откровенного флирта женатой уже 16 лет пары.

«Не зря девочку на секцию водите, она в прекрасной форме»;

«Ролевые игры», — отметились и они.

Валерии в этом году исполнилось 52 года. При этом она сохраняет стройную и подтянутую фигуру на зависть всем и выглядит заметно моложе своих лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что вызывающая поза певицы Валерии не понравилась фанатам.