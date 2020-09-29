«Папа с секции забирает»: Пригожин флиртует с занимающейся спортом Валерией — видео
Звездные супруги женаты уже 16 лет.
Фото, видео: Instagram @valeriya
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин снял видео со стройной Валерией во время тренировки в Челябинске. Ролик показала своим подписчикам в Instagram сама певица.
«А меня сегодня папа с секции забирает», — пошутила исполнительница.
Это стало реакцией на слова ее супруга. Когда Пригожин зашел в зал, где бодро тянулась у станка Валерия, он стал играть роль ее «отца».
«Девочка моя, занимается спортом, молодец! Пришел, как в школу за ребенком», — прокомментировал продюсер за кадром.
«Пришел забирать ребенка из школы?» — рассмеялась в ответ Валерия.
Большинство подписчиков артистки поддержали восторг Иосифа Пригожина.
«Роскошная фигурка!»;
«Валерия, я восхищаюсь вами»;
«Молодец, Валерия, фигура — класс, растяжка великолепная, жалко, что Волочкова не видит», — написали они в комментариях.
Другие же оживились на фоне откровенного флирта женатой уже 16 лет пары.
«Не зря девочку на секцию водите, она в прекрасной форме»;
«Ролевые игры», — отметились и они.
Валерии в этом году исполнилось 52 года. При этом она сохраняет стройную и подтянутую фигуру на зависть всем и выглядит заметно моложе своих лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что вызывающая поза певицы Валерии не понравилась фанатам.
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