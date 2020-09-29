Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала подписчикам в Instagram, что подозревала у себя коронавирус. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия, боль в горле, насморк и главный симптом COVID-19 — потеря вкуса. Но все обошлось.

Своим рассказом Семенович поделилась в сторис.

«Любимые, у меня прекрасная новость… Я, честно говоря, подозревала, что у меня ковид. Вчера я перестала чувствовать вкус еды. И мне как-то было плохо, болело горло, насморк, — пояснила она на видео. — Но сегодня я сдала тест, тест отрицательный. Слава Богу, это не ковид. Это просто, видимо, меня продуло».

Девушка рассказала, что решила на несколько дней отменить все дела, отлежаться и заняться лечением. Утром следующего дня в сторис Анна отчиталась, что температуры у нее нет. Остальные же симптомы болезни ее не покинули.

«Температуры нет, но состояние… На сегодня отменила все дела», — сказала она.

Instagram @ann_semenovich

Имя Анны Семенович недавно стало активно всплывать в дискуссиях на просторах интернета. Бывшую солистку группы «Блестящие» заподозрили в романе с известным телеведущим Дмитрием Губерниевым. Сам женатый спортивный комментатор все отрицает.

Ранее 5-tv.ru писал, что Семенович ответила на слухи о романе с Губерниевым.