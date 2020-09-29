Любовь победила! Алибасов представил в суд отказ от иска к Федосеевой-Шукшиной

Музыкальный продюсер Бари Алибасов представил в суд отказ от иска о расторжении брака с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Об этом 5-tv.ru сообщил адвокат создателя групп «Интеграл» и «На-На» Александр Никитин. По словам юриста, супруги приняли решение сохранить семью.

При этом, имущественный спор между Бари Алибасовым и Лидией Федосеевой-Шукшиной остается актуальным.

«Имущественный спор остается. Сохранение семьи не мешает решению имущественных споров. У нас по закону можно оставаться в браке и делить имущество, взыскивать алименты. Но, тем не менее, имущественный спор инициировали не мы. Это, скорее, вопрос к другой стороне. Может быть после нашего такого шага они откажутся от имущественного спора. Здесь мы были истцы — отказались от иска. Может быть они там откажутся от иска», — предположил адвокат Бари Алибасова.

Александр Никитин добавил, что примирение актрисы и продюсера произошло в день ее рождения.

В свою очередь, представитель Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник отметила, что о подобном решении Бари Алибасова имелись предположения. Юрист рассказала, что продюсер заехал к актрисе и сообщил, что указанные в его исковом заявлении противоречия не имеют никакой связи с их фактическими отношениями.

«Мы полагаем, что сегодня будет отказ от иска. Вместе с тем учитывая, что Бари Каримович несколько раз менял свою позицию, это всем известно, до того, пока не был представлен данный документ в суд и не было вынесено определение суда, мы полагали преждевременно об этом говорить и заявлять. Теперь, я думаю, мы Лидии Николаевне сообщим радостную весть», — заключила Юлия Вербицкая-Линник.

Стоит отметить, что сами «герои» громкого развода предпочли не появляться на судебном заседании, предоставив право решения вопросов своим юристам.

Известный продюсер подал на развод с актрисой сразу после выхода из психиатрической клиники. Главным камнем преткновения у супругов стала квартира. Изначально Федосеева-Шукшина собиралась завещать ее младшим внукам от дочери Марии, Фоме и Фоке, но в итоге переписала ее на Алибасова. Тот позже оформил жилье на своего помощника Сергея Моцаря, но позже элитные апартаменты оказались арестованы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Алибасов и Федосеева-Шукшина передумали разводиться.