А как же квартира? Жорин рассказал, почему Алибасов и Федосеева-Шукшина передумали разводиться

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина останутся мужем и женой. Бракоразводный процесс, за которым с замиранием сердца следила вся страна, закончился примирением сторон. Подробности этого дела 5-tv.ru раскрыл адвокат продюсера Сергей Жорин.

По его словам, сегодня был подписан отказ от иска, который уже завтра представят в суде. Сохранить звездную семью, по его мнению, помогла личная встреча супругов, которая позволила им понять свои истинные чувства друг к другу.

«Как это ни странно, неустранимые противоречия устранились, и они решили продолжать совместную жизнь в браке. Я думаю, что поводом к этому послужила личная встреча, которая произошла в эфире одного из федеральных каналов. Они встретились и поняли, что любят друг друга. Лидия Николаевна очень тепло высказалась в адрес Бари Каримовича, и они приняли решение не расторгать брак», — рассказал Жорин.

Квартира, из-за которой начался бракоразводный процесс, останется в собственности семьи. Как именно ей будут распоряжаться супруги, предстоит им решить самостоятельно.

«Что касается ситуации с квартирами, я думаю, что Лидия Николаевна и Бари Каримович совместно еще раз обсудят эту ситуацию, примут какое-то решение, после чего дадут указание своим юристам и адвокатам. Бари Каримович мне, вероятно, даст инструкции, а Лидия Николаевна — своим представителям», — заключил адвокат.

В громком деле были и другие заинтересованные стороны — ближайшие родственники именитого продюсера и известной актрисы. Сын Бари Алибасова, по словам юриста, не в восторге от такого финала, но принимает решение отца. Что касается дочери Федосеевой-Шукшиной, Ольги, что она думает по этому поводу, пока неизвестно.

«Я думаю, что сын Бари Каримовича Бари Бариевич, наверное, не очень доволен таким исходом дела. Я так предполагаю. Но, тем не менее, он принял это решение, насколько мне известно. Реакция Ольги Шукшиной мне неизвестна. Здесь лучше обратиться к ее представителю, Юлии Вербицкой», — посоветовал Жорин.

Известный продюсер подал на развод с актрисой сразу после выхода из психиатрической клиники. Главным камнем преткновения у супругов стала квартира. Изначально Федосеева-Шукшина собиралась завещать ее младшим внукам от дочери Марии, Фоме и Фоке, но в итоге переписала ее на Алибасова. Тот позже оформил жилье на своего помощника Сергея Моцаря, но позже элитные апартаменты оказались арестованы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео подписания Алибасовым отказа от иска к супруге.