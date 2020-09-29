Юморист Евгений Петросян представил себя трактористом, забравшись в мини-бульдозер в московском парке Кусково. Он поделился еще одним снимком из недавней фотосессии со своими подписчиками в Instagram.

Ведущий «Кривого зеркала» заявил, что актеру нужно уметь перевоплощаться в любую роль. В качестве примера он привел самого реформатора театра Константина Станиславского. И пояснил, что хотел на себе проверить его методу, когда залез на место водителя небольшого бульдозера в парке Кусково в столице РФ.

«Вот и я сижу в тракторе (уж не знаю, как он правильно называется) и представляю себя трактористом или бульдозеристом! Ни минуты покоя душе артиста!» (Орфография автора сохранена — Прим. ред.) — написал он.

Instagram @petrosyanevgeny

Подписчики Петросяна в очередной раз удивились такой прыти и юмору 75-летнего артиста.

«Поменяли профессию, мэтр?»;

«Правильно! Артист должен все уметь! Классный тракторист!»;

«Вам любая роль к лицу»;

«Потому что он такой, что ни минуты покоя, потому так и выглядит, и держится молодцом», — похвалили его фанаты в комментариях.

Один из подписчиков предложил Петросяну и правда опробовать технику «в деле».

«Хорошо бы на нем еще проехаться да поработать лопатой, тогда ощущения были бы полными!», — написали ему.

«Точно!» — легко согласился артист.

Главный юморист страны Евгений Петросян недавно отпраздновал 75-летие. В этот день он раскрыл тайну — у него от молодой жены Татьяны Брухуновой еще в марте родился сын Ваган. Слухи об этом ходили давно, большинство фанатов полагали, что семье помогала суррогатная мать. Но супруга артиста это опровергла.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евгений Петросян прячет жену и сына от соседей.