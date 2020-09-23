«Прячет от нас»: соседи Петросяна никогда не видели его жену и сына

Соседи шоумена Евгения Петросяна даже не подозревали, что с ним живут жена и маленький ребенок. Семья не гуляет по территории комплекса, не показывается на люди, хотя в доме живет немало известных и очень обеспеченных москвичей, пишет Sobesednik.ru.

Большинство соседей понятия не имело, что Евгений Петросян живет с ними рядом. Это и неудивительно, многие стараются не пересекаться даже на подземной парковке.

«Опознала свой дом на показанных по телевидению кадрах», — рассказала одна из жительниц комплекса.

Территория дома окружена высоким забором и постоянно охраняется, попасть внутрь без пропуска посторонним невозможно. И все же на детской площадке молодую маму Татьяну Брухунову никто не видел. Фото первой прогулки с наследником Петросяна были сделаны в Новодевичьем монастыре — он совсем рядом.

«Я никогда и не видела эту Брухунову тут. Наверное, Петросян прячет ее от нас. Народ у нас состоятельный, молодых обеспеченных мужчин полно. Вдруг уведут?» — пошутила одна из соседок юмориста. По ее словам, рядом с ними живет и бывший министр культуры Владимир Мединский.

Другая жительница элитного дома также подтвердила Sobesednik.ru, что никогда не видела молодую жену Петросяна, его самого — только мельком.

«Впечатление такое, что Петросян ее ото всех прячет», — удивилась она.

Дом Петросяна расположен в Хамовниках — жилье в этом районе столицы РФ считается одним из самых дорогих. Есть версия, что у них с молодой женой там сразу две квартиры стоимостью в 275 миллионов рублей.

На территории комплекса есть собственный детский сад. Но ни Петросян, ни Брухунова пока туда не обращались. А вот сотрудники учебного заведения были бы рады маленькому Вагану.

Ранее 5-tv.ru писал, что психолог предсказала итог брака Петросяна с Брухуновой.