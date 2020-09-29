«Это Оскар!» — Максим Галкин с дочкой Лизой станцевали танго — умилительное видео

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Анастасия Шадская
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Семилетняя наследница юмориста известна своим прекрасным чувством юмора и артистизмом.

Фото, видео: Instagram @maxgalkinru

Телеведущий Максим Галкин поделился с подписчиками своего микроблога в Instagram милым видео с дочкой Лизой. На ролике они с невероятным усердием танцуют танго в большой гостиной семейного замка в деревне Грязь.

«Танго», — так и подписал пост Галкин.

Дети юмориста и Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой — одна из любимых тем для обсуждения в русскоязычной сети. Абсолютное большинство пользователей в восторге от близнецов Гарри и Лизы, а девочка пользуется отдельной популярностью.

Instagram @maxgalkinru

Под новым постом Галкина-старшего сразу стали появляться восторженные комментарии о нежных отношениях отца и дочки.

«Хочу папу, как вы»;

«Прирожденная танцовщица. Да и папка тоже»;

«Танец дня!»;

«Это Оскар!» — написали в комментариях.

Многие отметили, что не только Лиза была хороша в танце. На сей раз ее умения местами затмевал талант отца. Максим Галкин очень старательно выделывал все нужные па и ловко вел в танце маленькую партнершу.

Лиза Галкина родилась в 2013 году, недавно ей и ее брату-близнецу Гарри исполнилось по семь лет. Дети стали первыми общими наследниками Галкина и Пугачевой. Малышам с рождения уделяют много внимания, они любят заниматься творчеством и неплохо говорят по-французски.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Лиза Галкина учит йоге отца и брата.

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