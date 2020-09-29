Что стало причиной обрушения на угольной шахте в Коми
Двое рабочих погибли под обломками рухнувшего наземного перехода между зданиями.
Фото, видео: ГУ МЧС России по Республике Коми; 5-tv.ru
На угольной шахте в Коми произошло обрушение. Рухнул наземный переход между зданиями. В этот момент, там оказались рабочие подрядной организации — монтажник и электросварщик. Оба погибли.
На месте работают экстренные службы и представители прокуратуры. Предположительно, обрушение произошло из-за грубого нарушения правил безопасности. Шахта была законсервирована и стояла закрытой 11 лет.
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