Что стало причиной обрушения на угольной шахте в Коми

На угольной шахте в Коми произошло обрушение. Рухнул наземный переход между зданиями. В этот момент, там оказались рабочие подрядной организации — монтажник и электросварщик. Оба погибли.

На месте работают экстренные службы и представители прокуратуры. Предположительно, обрушение произошло из-за грубого нарушения правил безопасности. Шахта была законсервирована и стояла закрытой 11 лет.