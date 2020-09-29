Восемнадцать депутатов Госдумы госпитализированы с коронавирусом
Нижняя палата парламента будет частично переведена на дистанционный режим работы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков
Число депутатов Госдумы, госпитализированных с коронавирусом, увеличилось до 18 человек. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента, пишет ТАСС.
«У нас на прошлый понедельник было десять депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня — 18 депутатов. Вас информирую: всего депутатов, заболевших, переболевших, имеющих антитела у нас сейчас 60», — сообщил спикер Госдумы.
Также он проинформировал коллег, что часть структур нижней палаты парламента переходит на удаленную работу. Круглые столы и заседания комитетов Госдумы будут переведены в режим видеоконференций. Кроме того, планируются изменения в рассадке народных избранников. Также спикер Госдумы призвал всех парламентариев строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Госдумы Ваха Агаев скончался от коронавируса. Ему было 67 лет.
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