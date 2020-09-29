Восемнадцать депутатов Госдумы госпитализированы с коронавирусом

Число депутатов Госдумы, госпитализированных с коронавирусом, увеличилось до 18 человек. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента, пишет ТАСС.

«У нас на прошлый понедельник было десять депутатов, находящихся на больничных койках с коронавирусом, сегодня — 18 депутатов. Вас информирую: всего депутатов, заболевших, переболевших, имеющих антитела у нас сейчас 60», — сообщил спикер Госдумы.

Также он проинформировал коллег, что часть структур нижней палаты парламента переходит на удаленную работу. Круглые столы и заседания комитетов Госдумы будут переведены в режим видеоконференций. Кроме того, планируются изменения в рассадке народных избранников. Также спикер Госдумы призвал всех парламентариев строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Госдумы Ваха Агаев скончался от коронавируса. Ему было 67 лет.