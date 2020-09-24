Депутат Госдумы скончался от коронавируса

В Госдуме РФ зафиксирована первая смерть от кронавируса. 23 сентября скончался депутат от КПРФ Ваха Агаев. Ему было 67 лет. Агаев избирался в Думу VI и VII созывов в составе федерального списка партии. В парламенте он занимал должность заместителя председателя Комитета по финансовому рынку.

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«Он был мой близкий товарищ, работал у меня в комитете четыре года, сидел рядом со мной», — рассказал РИА Новости депутат Сергей Гаврилов.

По его словам, последнее время Агаев находился в коме.

«Я надеялся, как и все мы, что он поправится, выздоровеет…», — добавил депутат.

Он также отметил, что Ваха Агаев был «удивительным оптимистом» и очень «душевным и гостеприимным» человеком.

В свою очередь коллега покойного по партии, депутат Госдумы Казбек Тайсаев подтвердил, что причиной смерти парламентария стали осложнения коронавирусной инфекции.

«Насколько я знаю, он заболел, потом у него начался тромбоз», — сказал Тайсаев.

Ваха Агаев родился в 1953 году в Казахской ССР. Высшее образование получил в Чечено-Ингушском госуниверситете имени Толстого, а затем в 1985 году окончил Московский кооперативный институт. У депутата осталось двое сыновей. Один из них был депутатом Госдумы прошлого созыва.

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