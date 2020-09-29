Экспертиза врет? — подруга покойной дочери Конкина не верит, что та была пьяна
Ранее судмедэксперты установили наличие в крови утонувшей Софии алкоголя и другого сильнодействующего вещества.
Фото, видео: Facebook @konkinasofia, 5-tv.ru
Близкая подруга дочери актера Владимира Конкина Софии, скончавшейся в результате утопления в бассейне, поделилась своими мыслями насчет трагедии.
В беседе с 5-tv.ru Светлана несколько раз подчеркнула, что это был несчастный случай. При этом, говоря о версии, что в момент ЧП 32-летняя Конкина могла находиться в алкогольном опьянении, женщина отрицательно качает головой.
«Конечно, нет! Однозначно, нет! Это — несчастный случай», — уверяла собеседница.
Вместе с тем конкретного ответа на вопрос, мог ли бывший муж Софии Конкиной быть причастным к ее смерти, не поступило.
Дочь заслуженного артиста РФ Владимира Конкина скончалась в ночь с 23 на 24 сентября в Боткинской больнице Москвы. По заключению медиков, причиной смерти стало утопление в бассейне столичного спортивного комплекса «Джамп-клуб».
Известно, что на занятие по плаванию в последний раз женщина отправилась 22 сентября. По словам очевидцев, в какой-то момент София стремительно ушла на дно. Она не звала на помощь, а потому заметили ее лишь спустя минуту. Дежурный тренер вытащил Конкину из воды, и вместе с посетителями до приезда скорой помощи осуществлял реанимационные мероприятия. Впоследствии медикам удалось стабилизировать ее сердечный ритм. Однако спустя сутки дочь актера скончалась в реанимации.
По факту случившегося Следственный комитет РФ организовал проверку с целью установить все обстоятельства инцидента, приведшего к трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
По последней информации, судебно-медицинская экспертиза установила наличие снотворного и алкоголя в крови Софии Конкиной.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с похорон дочери актера Владимира Конкина Софии в Москве.
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