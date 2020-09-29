Дочь актера Владимира Конкина похоронили в Москве — видео

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Василий Заика
Эксклюзив 1 940

София Конкина скончалась 24 сентября в Боткинской больнице после утопления в бассейне.

Фото, видео: Facebook @konkinasofia, 5-tv.ru

Дочь звезды фильмов «Как закалялась сталь» и «Место встречи изменить нельзя» Владимира Конкина похоронили на Пятницком кладбище в Москве. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых убитый горем 69-летний отец садится в микроавтобус после траурной церемонии. Могила погибшей утопает в цветах.

32-летняя София Конкина скончалась ночью 24 сентября в реанимации Боткинской больницы, куда ее доставили после инцидента в бассейне фитнес-центра «Джамп-клуб» при невыясненных обстоятельствах.

Софии Конкиной практически сразу после утопления начали оказывать помощь. На место вызвали скорую помощь, врачи которой прибыли через несколько минут. В результате реанимационных мероприятий медикам удалось восстановить сердечный ритм. Несмотря на усилия специалистов женщина скончалась вскоре после госпитализации.

В настоящее время Следственный комитет РФ разбирается в обстоятельствах инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в крови дочери Конкина обнаружили снотворное и алкоголь.

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