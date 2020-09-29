Сгнившее тело без головы и конечностей нашли у яхт-клуба в Петербурге

Мешок с трупным запахом обнаружили жители Петербурга возле местного яхт-клуба, передают »Невские новости».

О шокирующей находке во вторник, 29 сентября, редакции издания сообщили очевидцы. По их словам, в мешке находились останки расчлененного человека. У трупа не было головы и конечностей. Уточняется, что часть тела погибшего уже сгнила.

Баул прибило к берегу неподалеку от яхт-клуба «Лахта» в Приморском районе. По предварительным данным, найденные останки могут принадлежать трупу, части которого выудил местный рыбак из реки Екатерингофки несколькими днями ранее.

При тщательном изучении содержимого мешка, выяснилось, что в нем также находился обрезок металлической трубы.

На место ЧП выехал наряд полиции.

Обстоятельства случившегося уточняются.

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