«Лучезарная и манящая»: 57-летняя Дапкунайте показала ножки в дерзком платье

Известная актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте вновь напомнила о себе поклонникам в Instagram, поделившись свежими снимками со встречи с писателем Александром Цыпкиным. Кинозвезда поздравила знаменитого прозаика с 45-летием. На выложенных фото она сидит на столе в откровенном черном платье на тонких бретелях с большим разрезом, демонстрируя длинные ноги. Ее коронная улыбка до ушей способна поднять настроение любому.

Поклонники отметили, что в свои 57 Дапкунайте выглядит по-прежнему молодо и блистательно. Фолловеры осыпали любимицу комплиментами за эффектный образ и заразительный позитив.

Instagram @d.ingeborga

«Вы прекрасны, такой улыбки не бывает!»

«Легкая, лучезарная и манящая!»

«С годами только хорошеет»

«Какая вы обалденная! Я восхищаюсь вами!» — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дапкунайте поведала о сексуальных домогательствах. В свое время актриса предпочла забыть страшный инцидент.