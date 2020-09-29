«Лучезарная и манящая»: 57-летняя Дапкунайте показала ножки в дерзком платье
Актриса в наряде с глубоким разрезом поздравила с днем рождения писателя Александра Цыпкина.
Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов; Instagram @d.ingeborga
Известная актриса литовского происхождения Ингеборга Дапкунайте вновь напомнила о себе поклонникам в Instagram, поделившись свежими снимками со встречи с писателем Александром Цыпкиным. Кинозвезда поздравила знаменитого прозаика с 45-летием. На выложенных фото она сидит на столе в откровенном черном платье на тонких бретелях с большим разрезом, демонстрируя длинные ноги. Ее коронная улыбка до ушей способна поднять настроение любому.
Поклонники отметили, что в свои 57 Дапкунайте выглядит по-прежнему молодо и блистательно. Фолловеры осыпали любимицу комплиментами за эффектный образ и заразительный позитив.
«Вы прекрасны, такой улыбки не бывает!»
«Легкая, лучезарная и манящая!»
«С годами только хорошеет»
«Какая вы обалденная! Я восхищаюсь вами!» — отреагировали в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дапкунайте поведала о сексуальных домогательствах. В свое время актриса предпочла забыть страшный инцидент.
Читайте также
87%
1.01 93.02
1.54
Нашли ошибку?