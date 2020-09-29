Видео: пешеходный мост рухнул на КАМАЗ под Екатеринбургом, водитель погиб

Надземный пешеходный переход рухнул на федеральной трассе М-5 «Урал» в Свердловской области на 193-м километре Челябинского тракта. Об этом сообщает региональное управление МЧС. Пешеходный мост упал на КАМАЗ после столкновения с ним. Как уточняется, у самосвала открылся кузов, водитель превысил допустимые габариты по высоте.

По данным министерства, в момент обрушения на мосту не было людей. Водитель грузовика погиб, его зажало в кабине. Движение на месте происшествия перекрыто, участок дороги оцеплен сотрудниками ГИБДД, автомобили направляются в объезд.

Причину обрушения окончательно установит техническая экспертиза, добавляют в областной прокуратуре. Надзорное ведомство установит, когда проводился ремонт или обследование моста на предмет устойчивости его конструкции, и проходил ли КАМАЗ техосмотр перед выходом в рейс.

Ранее 5-tv.ru писал, что водитель автобуса в Калининграде выжил после смертельного ДТП с грузовиком.