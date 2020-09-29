Пользователи Instagram нескольких стран жалуются на сбои в работе приложения

Интернет-пользователи ряда сообщают о проблемах в работе Instagram. Как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт сервиса Downdetector («Даундетектор»), наибольшее число жалоб на работу ресурса поступает из США. В Европе с невозможностью посмотреть ленту новостей в Instagram или разместить публикацию столкнулись жители Нидерландов, Германии, Польши и Италии. Также вопросы к работе приложения имеются у пользователей в Великобритании и России, в частности в Москве.

По данным сервиса, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, большинство держателей аккаунтов в Instagram не могут просмотреть обновления в ленте новостей — 74%, разместить публикацию — 14% или испытывают трудности с просмотром сайта — 10%.

Ранее 5-tv.ru сообщал о сбое в работе мессенджера Telegram.