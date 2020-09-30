«Есть только две стороны конфликта»: Алиев и Пашинян высказали свои позиции по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян второй раз за три дня позвонил в Москву. Президент России выразил серьезную обеспокоенность в связи с боевыми действиями. Также в беседе была подчеркнута необходимость прекращения огня.

В Москве замглавы МИДа и первый замглавы МВД на отдельных встречах с послом Армении и послом Азербайджана, обсудили поведение национальных диаспор в России и подчеркнули недопустимость нарушения законодательства.

Свою позицию впервые на одной площадке высказали и лидеры конфликтующих сторон. Оба были эмоциональны и выдвинули друг другу массу обвинений, но, что важно, признали — что лучше вести переговоры. Вопрос как, с кем и на каких условиях.

«Нет военного решения этого конфликта, есть только мирное и переговорное решение для нагорно-карабахского конфликта и любое решение должно быть приемлемым не только для Азербайджана, но и для Армении, Нагорного Карабаха», — подчеркнул Никол Пашинян.

«Мы заявляли неоднократно — в последние два года и до этого — что мы привержены и формату переговоров. Переговоры ведутся между Азербайджаном и Арменией. Есть только две стороны конфликта», — заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

27 сентября в Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В свою очередь, в Ереване сообщили о наступлении вооруженных сил Азербайджана.

Армяно-азербайджанский конфликт не прекращается с февраля 1988 года после выхода Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджанской ССР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ призвала мировые силы не вмешиваться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха.