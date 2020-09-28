РФ призвала мировые силы не вмешиваться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха

Спикер Совета Федерации, председатель Межпарламентской ассамблеи СНГ Валентина Матвиенко призвала ответственные мировые силы не вмешиваться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха. По ее словам, в Москве поддерживают призыв генсека ООН Антониу Гутерриша в адрес Азербайджана и Армении о немедленном прекращении огня и возвращении к переговорам.

Спикер Совфеда добавила, что в Москве готовы оказать помощь Баку и Еревану в урегулировании спорных вопросов.

«В своем качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ Россия, конечно же, готова и в эти непростые дни оказать все возможное содействие Азербайджану и Армении в поиске путей мирного урегулирования спорных вопросов, в том числе с задействованием возможностей парламентской дипломатии», — заявила Валентина Матвиенко.

Эскалация армяно-азербайджанского конфликта, длящегося с 1988 года, возобновилась 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. По его данным, есть жертвы среди мирного населения. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В свою очередь, пресс-секретарь главы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться. Власти непризнанной НКР ввели военное положение. Глава непризнанной республики объявил сбор всех мужчин старше 18 лет.

Мировое сообщество призвало лидеров Армении и Азербайджана остановить конфликт и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эрдоган призвал покончить с «армянской оккупацией азербайджанских земель».