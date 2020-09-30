Россиянин победил на конкурсе фотографий, сделанных с высоты птичьего полета

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В международном конкурсе «Drone Photo Awards» в этом году приняли участие фотографы из 126 стран мира.

Фото, видео: www.globallookpress / Stephan Schulz; 5-tv.ru

Стали известны победители международного конкурса «Drone Photo Awards» 2020 года. В нем участвуют снимки, сделанные с высоты птичьего полета — с беспилотных летательных аппаратов, дирижаблей, парашютов, воздушных змеев.

Фотографией года жюри признало кадр австралийца Джима Пико. На ней — стая лосося в виде сердца, а внутри — акула! Правда, чтобы ее заметить, нужно как следует приглядеться.

Среди победителей — россиянин Дмитрий Вилюнов. Его снимок «Где живут цапли» стал лучшим в номинации «Дикая природа».

«Это был мой первый опыт съемки квадрокоптером. Я боялся, что цапли будут бояться квадрокоптера, разлетаться, кричать. Оказалось, что они совершенно спокойно относятся к этому», — рассказал россиянин.

В этом году участие в конкурсе приняли фотографы из 126 стран мира. Свои работы они представили в десяти номинациях, в том числе в номинации «Жизнь при COVID-19». В ней победил снимок «Черный флаг», сделанный на митинге в Израиле, на котором видно как во время акции протеста люди сохраняют дистанцию.

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