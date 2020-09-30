🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 сентября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: астрологи уверены, что 30 сентября растущая Луна в Овне создает вокруг себя концентрацию энергии, которую можно направить в любую сферу деятельности.

♈ Овен

Сейчас вам может казаться, что с окружающей вас реальностью не все в порядке. Однако на самом деле все так, как должно быть. Точка, где вы сейчас находитесь, — это просто остановка в путешествии, которое обещает быть полноценным во всех смыслах. Так что будьте терпеливы по отношению к себе и своим мечтам. А пока сосредоточьтесь на небольших и простых задачах — это хороший способ отвлечься от драмы в собственной голове.

Космический совет: сосредоточьтесь на простых задачах. Более крупные вещи позаботятся о себе сами.

♉ Телец

Не все пойдет по плану, но, поверьте, это только к лучшему. Вместо того чтобы сопротивляться течению, попробуйте стать единым целым с потоком. Наблюдайте, куда Вселенная ведет вас, и знайте, что помощь, в которой вы нуждаетесь, будет оказана вам в любой момент.

Космический совет: отпустите сопротивление и станьте единым целым с потоком.

♊ Близнецы

Сегодня вам необходим перерыв, Близнецы, особенно если за последние несколько дней вы исчерпали все свои резервы. Займитесь деятельностью, которая заставит вас почувствовать себя моложе. Начните с основ: как следует выспитесь, ешьте полезные домашние блюда и сходите к косметологу. Йога или массаж будут весьма кстати, чтобы снять напряжение.

Космический совет: сделайте перерыв и расслабьтесь.

♋ Рак

Вы находитесь в промежуточной точке, когда прошлое еще не ослабило своей хватки, а будущее пока не раскрыло свой великий план. Прогулка по темному коридору неопределенности может сказаться на вас сегодня. Напоминайте себе о том, что ждет вас на другой стороне, и верьте этому всем своим сердцем, несмотря на страхи. Вы находитесь в процессе масштабного перехода, который изменит ход вашей жизни и ваше отношение к себе. Просто проявите терпение.

Космический совет: проявите терпение, скоро ваша жизнь изменится.

♌ Лев

Отложите на время дела и посвятите этот день медитации. Подчинитесь космическому ритму и ощутите единение с божественными силами. По мере того как вы делаете это, все ваши заботы и блоки внутри вас уйдут в небытие. Вселенная обещает вам: все будет хорошо, даже если сейчас вам так не кажется.

Космический совет: почувствуйте единение с божественными силами.

♍ Дева

Исцеление — это красивый и загадочный процесс. Бывают дни, когда вам кажется, что оставили весь багаж позади, а есть дни, когда снова сталкиваетесь со своими внутренними демонами. Поверьте, Дева, это пройдет. А пока стоит отвлечься от драмы в вашей голове и сосредоточиться на заботе о себе. Окружите себя людьми, которые любят вас безусловно.

Космический совет: сделайте шаг назад и сосредоточьтесь на заботе о себе.

♎ Весы

Вы вступаете в сезон урожая, Весы. Это прекрасное время, когда каждое мгновение вы сможете насладиться плодами своего труда. Но здесь есть важный урок, который следует усвоить. Вы попали сюда не в одночасье. Именно терпение и настойчивость привели вас к этой точке вашего существования. Продолжайте лелеять свои достижения и вкладывать свою энергию в то, что создаете. Прежде чем вы это осознаете, вы перейдете на следующий уровень.

Космический совет: продолжайте вкладывать свою энергию в то, что создаете.

♏ Скорпион

Представьте себе параллельную реальность, в которой все идет гладко, Скорпион. А затем визуализируйте дверь, ведущую к этому порталу. Позвольте себе войти и потребовать то, что всегда было вашим. Помните, что вы заслуживаете помощи высших сил и жизни, полной любви и изобилия. Пришло время переписать свой сценарий.

Космический совет: вас любят и поддерживают.

♐ Стрелец

Вселенная предостерегает вас от всякого рода иллюзий, Стрелец. Не все, что кажется хорошим, обязательно окажет положительное влияние на вашу жизнь. Найти баланс между головой и сердцем — лучший способ оценить сегодняшнюю ситуацию. Помните, что никто другой не может сделать это за вас. Вместо того чтобы искать ответы снаружи, обратитесь к своему внутреннему оракулу.

Космический совет: будьте осторожны с тем, что вы делаете.

♑ Козерог

Находясь под чарами приближающегося полнолуния постарайтесь не впадать в крайности, общаясь с окружающими, Козерог. Сосредоточьтесь лучше на себе и на собственном благополучии. Вспомните польскую пословицу: «Не мой цирк, не мои обезьяны», сегодня она вам пригодится.

Космический совет: не впадайте в крайности при общении с окружающими.

♒ Водолей

После долгого пути в гору вы почти достигли точки, в которой творческое и финансовое удовлетворение сливаются воедино. Дерево, которое вы посадили много лет назад, начинает приносить плоды, давая вам подтверждение, необходимое для движения вперед.

Космический совет: посаженное вами дерево начинает плодоносить.

♊ Рыбы

Когда определенная глава вашей жизни завершилась, что-то может измениться к лучшему или к худшему, Рыбы. Только вы можете решить, стоит ли снова идти по проторенной дороге. Доверьтесь своему инстинкту. В профессиональной сфере имейте в виду, что не все стоит вашего времени и сил. Не увлекайтесь розовой картинкой, которую кто-то рисует перед вами.

Космический совет: только вы можете решить, стоит ли снова идти по проторенному пути.

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