Звезду «Ералаша» жена публично уличила в измене со своей лучшей подругой

Актриса столичного театра имени Маяковского Екатерина Иванова публично уличила в измене своего супруга — Павла Гайдученко, известного еще по детским ролям в «Ералаше». Чтобы разобраться со слухами и собственными подозрениями, она пришла на телешоу «На самом деле». Как рассказала Екатерина, на обман ей недавно открыла глаза знакомая, с которой она общалась совсем по другому поводу.

«Она сказала, что мой муж живет с Олей давно уже — с моей лучшей подругой! С моей сестрой, как я считала», — рассказала Иванова.

Эта же знакомая показала фотографию, сделанную на театральной вечеринке еще в 2013 году, на которой Павел обнимается с женщиной. Она также рассказала, что существовали и другие, более интимные снимки, они были удалены. По словам Екатерины, сама она с той вечеринки уехала домой раньше, поскольку была беременна.

Более того, обнаружив, что муж обманывал ее целых семь лет, Иванова заподозрила, что дочь, которую ее подруга Ольга родила вне брака, на самом деле является ребенком Павла Гайдученко. Ведь, по словам актрисы, малышка Эмма и ее собственная дочь Анна похожи, как родные сестры.

Однако, Ольга все обвинения в свой адрес опровергла. Она утверждала, что с Павлом ее связывают исключительно дружеские отношения. При этом раскрыть личность отца Эммы отказалась, сославшись на то, что мужчина женат. Ее слова отчасти подтвердил ДНК-тест, доказавший, что Гайдученко действительно не имеет отношения к ее дочери.

Сам артист тоже пытался оправдаться и даже согласился пройти тест на детекторе лжи.

«Мы в достаточно близких отношениях, но не в интимных… Я и пошел на эту передачу, чтобы доказать своей жене, что ребенок Оли — это не мой ребенок. Мы сюда с Ольгой и пришли для того, чтобы выяснить правду», — уверял актер.

Однако выкрутиться ему не удалось. Неумолимый полиграф показал, что Гайдученко действительно изменял супруге.

«Павел, можно говорить однозначно, что все что говорится в театре, что люди говорят — это правда. И вас с Олей была интимная связь? Ответ „нет“ — ложь», — заключил полиграфолог Роман Устюжанин.

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