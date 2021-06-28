Союз, созданный на небесах: ТОП-12 зодиакальных пар с идеальной совместимостью

Многие люди, вступая в новые отношения, спешат выяснить, какова их с партнером совместимость по знаку зодиака. Астрологи уверяют, что руководствоваться этим — правильное решение. Звезды легко подскажут, какой союз будет для пары наиболее успешен.

Телец и Рак

Совместимость: 100%

Представителям этих знаков зодиака уготовано быть вместе. Спокойный, рассудительный и упертый Телец сможет по-хорошему подавить вспыльчивость и эмоциональность Рака. При этом союз получается интересным и страстным.

Овен и Водолей

Совместимость: 93%

Этим знакам зодиака никогда не бывает скучно вместе, они по-настоящему наслаждаются обществом друг друга каждый день. Именно за счет увлеченности партнеров, пара может просуществовать долгие годы, почти избегая ссор и недопонимания.

Близнецы и Козерог

Совместимость: 97%

Близнецы чувствуют Козерогов на ментальном уровне, им не нужно объясняться словами, чтобы понимать друг друга. Буквально с первой встречи им кажется, что они знакомы целую вечность и проведут рядом друг с другом не меньше времени.

Лев и Стрелец

Совместимость: 100%

Идеальный союз: оба знака дышат полной грудью, живут на всю катушку, именно это скрепляет их союз. Понимания и доверия, которого сложно добиться с другими знаками, они находят в паре друг с другом.

Рак и Рыбы

Совместимость: 90%

Рак и Рыбы — одна из самых романтичных зодиакальных пар. В этом союзе умеют чувствовать настроение другого, и вовремя давать партнеру побыть наедине с собой. Рак также вспыльчив, как и отходчив, и именно умиротворенные Рыбы способны принять эту их особенность характера.

Дева и Телец

Совместимость: 92%

В доме Тельца и Девы никогда не услышишь скандалов. Они живут в гармонии друг с другом и с миром. Каждому чужды страстные отношения с битьем посуды, они предпочитают возвращаться после тяжелого дня в тихое семейное гнездышко.

Весы и Близнецы

Совместимость: 94%

Отношения Весов и Близнецов выросли из крепкой дружбы. Они нашли друг в друге интересных собеседников и надежных товарищей. Один партнер всегда готов прийти на помощь, поддержать и выслушать другого.

Стрелец и Овен

Совместимость: 91%

Мечтательность, возвышенность, тяга к неизведанному — вот что объединяет Стрельца и Овна. Они — идеальные компаньоны в путешествиях и поездках. Влюбленным не страшно вместе подняться на вершину горы и спуститься на дно океана, что уж говорить о ремонте и выборе новой мебели.

Скорпион и Рак

Совместимость: 89%

Этим знакам зодиака важно научиться перепады в настроении друг друга, только тогда отношения не закончатся громким скандалом и летящими из окна вещами. Окружающие будут завидовать, как партнером удается спустя долгие годы брака смотреть друг на друга с той же искрой в глазах, как при первой встрече.

Козерог и Телец

Совместимость: 90%

Страстные Козерог и Телец находят друг в друге идеальных любовников. Отношения и быт они выстраивают вокруг семейного ложа, но в отличие от других пар, именно это является для любящих сердец гарантом благополучия.

Водолей и Близнецы

Совместимость: 96%

Кажется, в этой паре научились читать мысли и угадывать намерения по тонкой мимике. Партнеры знают друг друга как облупленных, но при этом не теряют интереса. Это связано с тем, что и Володей и Близнецы много времени уделяют хобби и саморазвитию, а после делятся полученными знаниями.

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