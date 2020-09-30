Почему Филипп Киркоров не хочет выступать и чем он зарабатывал во время пандемии

Филипп Киркоров начал торговать носками. Неужели у поп-короля сложное финансовое положение? За что на народного артиста подали в суд? Правда ли, что он не заплатил строителям за ремонт своего дома? И почему певец не хочет давать концерты? Узнайте об всем в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это что-то милое, что греет душу. Хочу греть душу, хочу греть ноги — зима на дворе», — поясняет артист.

Поп-король отечественной эстрады умеет удивлять поклонников. Недавно Филипп Киркоров представил эксклюзивную коллекцию носков к осени. За десять пар певец просит более трех с половиной тысяч рублей.

«На каждом носке надпись из песни», — рассказал артист.

Неужели певца так подкосил кризис, что он уже не знает на чем заработать? Во время карантина Филипп Киркоров распродавал свои вещи. Секонд-хенд от поп-короля стоил от 17 до 100 тысяч рублей.

У Киркорова есть также собственная линия одежды. Однако, как пишут СМИ, дизайнерский бизнес уже много лет терпит убытки. Причина — неоправданно высокая стоимость вещей и отсутствие покупательского спроса. Возможно, производство носков как-то исправит ситуацию.

«Ой, мне все говорят про свой бренд одежды. Столько надо вбухивать в этот бренд одежды, что, честно говоря, желание пропало», — сетует Филипп Бедросович.

Но самые большие потери певец понес этим летом из-за отмены концертов в Москве, Санкт-Петербурге и масштабного тура по Европе. По данным СМИ, Филипп Киркоров лишился около 50 млн рублей.

«Да, я психанул, и с началом пандемии все начали хвататься за голову. Ах, деньги улетают. И на что жить?», — вспоминает Киркоров.

Впрочем, сам певец говорил, что рад был провести время дома с детьми. Филипп Киркоров вместе с наследниками сейчас живет в шикарном особняке в элитном Подмосковном поселке. Дом поп-короля своими размерами превзошел даже замок Пугачевой и Галкина. Он расположен на целом гектаре земли, на территории есть: бассейн, сауна, теннисный корт и даже личный пляж.

«Я решил, что надо покупать катер, делать гараж для яхты для маленькой. Я живу на острове. Маленький такой, полуостров», — поделился поп-король.

Также на участке есть часовня. Сейчас поп-король планирует делать в ней ремонт.

«Внутри там будет немножко все по-другому. Еще я строю там концертный зал. К 55-летию своему я дам эксклюзивный концерт на территории своего участка», — заявил Филипп Киркоров.

Филипп приобрел дом в 2017 году. По оценке риэлторов, за всю эту роскошь ему пришлось выложить около 850 миллионов рублей.

«Дорогой, поверьте. У меня все очень дорого: у меня и ландшафт очень дорогой, у меня целый парк, у меня причал целый», — разоткровенничался артист в беседе с прессой.

Однако выяснилось, что за хоромы Киркоров заплатить смог, а вот за обустройство бассейна задолжал подрядчику внушительную сумму. Владелец строительной фирмы подал иск на артиста, чтобы тот вернул ему семь миллионов. Но смог отсудить только два.

«Я все потратил. Так, скажем, лишние деньги, что были в заначке, и я потратил на себя, на свой дом, на свои нужды», — рассказал Киркоров.

К этим незапланированным расходам может добавиться и долг по ипотеке. В начале года Филипп проиграл суд Латвийскому банку. И теперь должен заплатить более 100 миллионов рублей. Правда он и его адвокаты с суммой не согласились и подали на апелляцию. Так может артист оказался в бедственном положении? И теперь готов хвататься за любую работу?

«Я не хочу в этом сниматься. Я кумир, я звезда. Кому скажи — не поверят, что слово ипотека и Киркоров в одном предложении», — возмутился артист в юмористическом ролике.

Филипп даже променял школьную линейку наследников на корпоратив, чтобы подзаработать. По слухам, одно такое выступление стоит семь миллионов рублей.

«Скажу честно, потому что была работа. В Каппадокии был выходной, а работа была в Бодруме», — откровенно рассказал певец.

Однако певец по-прежнему ведет роскошный образ жизни. Летает на частном самолете. Покупает одежду мировых брендов. И дарит молодым коллегам подарки за баснословные деньги. Например, возлюбленному Ольги Бузовой Киркоров преподнес часы за 15 миллионов рублей.

«Я омолаживаюсь, но я сейчас очень сильно омолодился, мне не нужна молодая кровь, я насытился», - считает Киркоров.

Филипп Бедросович говорит, все его долги — ерунда

«У меня очень много денег, поэтому я могу себе позволить не работать еще лет 20», — признался певец.

Певец даже отказывается давать концерты. Поклонники стали переживать, неужели Филипп решил навсегда покинуть сцену?

«У меня только при мысли, что надо работать, вызывает негатив, потому, что я так отвык от этой работы за шесть месяцев, что уже не хочу», - сокрушается звезда российской эстрады.

Киркоров спешит успокоить фанатов. Как только пандемия пройдет, он обязательно возобновит гастрольную деятельность.

«Ждем, когда нам скажут, что можно работать на 100%, потому что Филипп Киркоров на 50% зала работать не может, это просто невозможно», — заявил артист.

А пока Филип Бедросович намерен отдыхать и лишь изредка выступать на частных вечеринках.