Грудная клетка человека оказалась в мешке, найденном у яхт-клуба в Петербурге

На северо-западе Петербурга обнаружен пакет со страшным содержимым. На берег Финского залива рядом с яхт-клубом вынесло строительный мешок с грудной клеткой.

Личность убитого сейчас устанавливают полицейские.

По некоторым данным, останки могут принадлежать тому же человеку, чьи останки были найдены больше недели назад в реке Екатерингофка, которая впадает в залив.

На месте происшествия сейчас работают следователи.