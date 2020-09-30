Грудная клетка человека оказалась в мешке, найденном у яхт-клуба в Петербурге
| Нюра Незванова Криминал 33
Страшную находку обнаружил разнорабочий.
Фото: www.globallookpress / Tairo Lutter via www.imago-image; 5-tv.ru
На северо-западе Петербурга обнаружен пакет со страшным содержимым. На берег Финского залива рядом с яхт-клубом вынесло строительный мешок с грудной клеткой.
Личность убитого сейчас устанавливают полицейские.
По некоторым данным, останки могут принадлежать тому же человеку, чьи останки были найдены больше недели назад в реке Екатерингофка, которая впадает в залив.
На месте происшествия сейчас работают следователи.
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