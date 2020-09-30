Порнозвезда Лола Тейлор заявила об изнасиловании на отдыхе в Геленджике

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 1 356

На девушку и ее подругу якобы напали шесть мужчин и избивали в течение суток.

Фото, видео: ВКонтакте @lolataylor

Звезду фильмов для взрослых и уроженку небольшого города Ишим Лолу Тейлор изнасиловали на российском курорте, о чем она рассказала на своей странице ВКонтакте. Нападению и насильственным действиям подверглась также ее подруга Эмили.

Тейлор рассказала, что инцидент произошел ночью на яхте в Геленджике. После случившегося девушки обратились в отделение полиции, сняли побои и написали заявление.

«Я как потерпевшая сижу до сих пор в полиции, меня просто не отпускают! У меня вот подруга тоже без обуви сидит, даже не знаю, как мне выйти отсюда. … Сколько можно говорить, как мне тяжело!», — прокомментировала ситуацию Лола (настоящее имя Любовь Бушуева).

Девушка стояла на том, что ранее они не были знакомы с тремя своими насильниками. Мужчины якобы напали на подруг, избивали и насиловали в течение суток. Но, как стало известно 5-tv.ru, предположительно, девушки сами познакомились с шестью мужчинами на набережной курортного города. Вместе они отправились на яхту, где пили алкоголь и веселились.

Сообщается также, что молодые люди не сошлись по неким финансовым вопросам, именно это якобы и стало причиной конфликта между парнями и девушками.

Ссадины на лице и теле Лолы Тейлор похожи на следы побоев, но в этом еще предстоит разобраться следствию. Все участники инцидента были задержаны и опрошены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что педофил надругался над девочкой в лифте под Петербургом.

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