Педофил надругался над девочкой в лифте под Петербургом

|
Марина Неруцких
37

Инцидент произошел в поселке Бугры Ленинградской области.

Педофил надругался над девочкой в лифте под Петербургом

Фото: depositphotos.com

В Ленинградской области неизвестный совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. 

Как стало известно 5-tv.ru, 27 сентября в лифте жилого дома в поселке Бугры педофил домогался до 14-летней девочки. Правоохранителям близкие пострадавшей восьмиклассницы рассказали, что днем они отдыхали на террасе на крыше дома на Петровском бульваре. В какой-то момент кто-то из членов семьи обратил внимание на слишком долго отсутствие девочки. На поиски отправилась одна женщин, находившаяся на террасе. Дама спустилась в подъезд и вызвала лифт. Когда открылись двери кабины, то в ней оказался незнакомый мужчина и пропавшая девочка. Подросток стояла на коленях перед незнакомцем, ее одежда была испачкана.

Девочка сразу же выскочила из лифта и побежала к родителям, а женщина задержала злоумышленника и вызвала полицию. В настоящее время правоохранители устанавливают личность мужчины, надругавшегося над восьмиклассницей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 17-летней москвичке на собеседовании предложили раздеться.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
76.82
-0.36 89.66
-0.32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:25
В МВД уточнили число погибших в ДТП с автобусом и грузовиком под Калининградом
23:59
Педофил надругался над девочкой в лифте под Петербургом
23:50
«Пьер Ришар?» — Звезда «Уральских пельменей» изменился до неузнаваемости
23:38
Семья Ефремова подаст заявление в полицию на его бывшего адвоката Пашаева
23:23
Жесткое ДТП и пожар: муж звезды «Дома-2» Кати Жужи пострадал во время гонок
23:12
«Как же я откажусь»: победившая на выборах уборщица рассказала журналистам о своих планах

Сейчас читают

Большие пальцы и линия «яда»: как выбрать идеального мужа по рукам и обойти маньяка?
Названа предварительная причина смерти актера из «Антикиллера»
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 28 сентября по 4 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок