Намеки подсознания: как растолковать сны без сонника — ответ астролога

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Татьяна Меркер
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Вера Хубелашвили объяснила, как научиться понимать свой внутренний голос.

Намеки подсознания: как растолковать сны без сонника — ответ астролога

Фото: www.globallookpress / imagebroker/Michaela Begsteiger

Тараканы — к деньгам, речная рыба — к беременности, каждый из нас слышал и даже верит в разные толкования снов. Этому посвящены книги, в которых можно без труда узнать, к чему во снах появляются крысы или пауки. Но что делать, если под рукой нет сонника, а выяснить, на что намекает ваше подсознание, очень хочется? Звездный астролог Вера Хубелашвили в беседе с wday.ru поведала, как растолковать свои сны без специальной литературы.

Астролог отметила, что в первую очередь, нужно попытаться вспомнить сон в самых мелких подробностях, а желательно их даже записать.

«Обратите особое внимание на те детали, которые во сне казались естественными, а наяву представляются противоречащими здравому смыслу», — подчеркнула Хубелашвили.

После этого, по ее словам, необходимо ответить себе на вопросы: кем вы были в этом сне, что делали, чего хотели, чего боялись, что на самом деле вас связывает с персонажем и элементами сна. После этого можно приниматься за толкование смысла сновидения. При этом важно следить за потоком своих мыслей, слушать их и записывать.

«Ну и наконец, если сон не хочет поддаваться разгадке, попробуйте спросить у него: о чем он? Что предвещает или на какие события в прошлом указывает? Так он станет вашим собеседником», — посоветовала астролог.

Вера Хубелашвили также предупредила, что у вас может не получиться тут же разгадать смысл своего сна, но не нужно отчаиваться. Озарение может прийти к вам в течение дня.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ученые растолковали главные сюжеты снов.

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