Путин поручил навести порядок в лесной отрасли России
На совещании в режиме видеоконференции президент раскритиковал потребительский подход к использованию лесных ресурсов нашей страны.
Фото, видео: www.globallookpress / Roland Hottas; 5-tv.ru
Владимир Путин потребовал защитить российские леса от черных лесорубов, серых схем и контрабанды. На большом совещании, которое прошло в режиме видеоконференции, президент раскритиковал потребительский подход к использованию лесных ресурсов нашей страны. Ведь, если не будет жесткого контроля, Россия рискует остаться без своих «легких».
Как спасти наши леса? О масштабной реформе — корреспондент МИЦ «Известия» Николай Иванов. Подробности в репортаже.
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