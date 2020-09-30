Путин поручил навести порядок в лесной отрасли России

Владимир Путин потребовал защитить российские леса от черных лесорубов, серых схем и контрабанды. На большом совещании, которое прошло в режиме видеоконференции, президент раскритиковал потребительский подход к использованию лесных ресурсов нашей страны. Ведь, если не будет жесткого контроля, Россия рискует остаться без своих «легких».

Как спасти наши леса? О масштабной реформе — корреспондент МИЦ «Известия» Николай Иванов. Подробности в репортаже.