Браконьеров задержали за охоту на краснокнижных птиц в Иркутской области

В Иркутской области задержали браконьеров, которые охотились на краснокнижных птиц. Двоих взяли с поличным прямо в поле, они расставляли ловушки на балобанов и сапсанов. На остальных подозреваемых вышли в областной столице. Квартиру, где они проживали, пришлось брать штурмом. Причем один из предполагаемых преступников попытался сбежать от ОМОНа и выпрыгнул из окна второго этажа. Однако далеко уйти не успел, мужчину задержали в соседнем дворе.

При обыске оперативники обнаружили в квартире редких птиц, которых прятали в диване. По версии следствия, злоумышленники планировали вывезти их за границу и продать.

«Птицы были обездвижены, на голове у них были так называемые колпачки. Крылья связаны специальным материалом, тканью», — сообщил начальник Отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Иркутской области Герман Струглин.

Всех птиц передали орнитологам, а подозреваемых взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело.