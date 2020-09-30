Браконьеров задержали за охоту на краснокнижных птиц в Иркутской области

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По версии следствия, злоумышленники планировали вывезти живой товар за границу и продать.

Фото, видео: www.globallookpress / Thomas Hinsche; 5-tv.ru

В Иркутской области задержали браконьеров, которые охотились на краснокнижных птиц. Двоих взяли с поличным прямо в поле, они расставляли ловушки на балобанов и сапсанов. На остальных подозреваемых вышли в областной столице. Квартиру, где они проживали, пришлось брать штурмом. Причем один из предполагаемых преступников попытался сбежать от ОМОНа и выпрыгнул из окна второго этажа. Однако далеко уйти не успел, мужчину задержали в соседнем дворе.

При обыске оперативники обнаружили в квартире редких птиц, которых прятали в диване. По версии следствия, злоумышленники планировали вывезти их за границу и продать.

«Птицы были обездвижены, на голове у них были так называемые колпачки. Крылья связаны специальным материалом, тканью», — сообщил начальник Отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Иркутской области Герман Струглин.

Всех птиц передали орнитологам, а подозреваемых взяли под стражу. Возбуждено уголовное дело.

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