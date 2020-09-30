Польские водолазы надеются найти Янтарную комнату на затонувшем немецком пароходе

Сенсационные новости пришли из Польши. Янтарную комнату, возможно, нашли на дне Балтийского моря. Во всяком случае, на это очень надеются польские водолазы. Они обнаружили затонувший в апреле 1945 года немецкий пароход «Карлсруэ». Он эвакуировал фашистов из Восточной Пруссии. И они увозили награбленное.

В трюмах обнаружили военные машины, фарфор и множество ящиков, которые пока не открыли, чтобы не повредить содержимое. Однако именно в них может находиться один из главных трофеев нацистов.

Известно, что пароход вышел с большим и ценным грузов из порта в Пиллау — ныне это Балтийск Калининградской области. И именно в Кенигсберге Янтарную комнату видели в последний раз.