Польские водолазы надеются найти Янтарную комнату на затонувшем немецком пароходе
В трюмах обнаруженного на дне Балтике «Карлсруэ» среди множества ящиков, возможно находится и один из главных трофеев нацистов.
Фото, видео: www.globallookpress / Andrey Nekrasov; 5-tv.ru
Сенсационные новости пришли из Польши. Янтарную комнату, возможно, нашли на дне Балтийского моря. Во всяком случае, на это очень надеются польские водолазы. Они обнаружили затонувший в апреле 1945 года немецкий пароход «Карлсруэ». Он эвакуировал фашистов из Восточной Пруссии. И они увозили награбленное.
В трюмах обнаружили военные машины, фарфор и множество ящиков, которые пока не открыли, чтобы не повредить содержимое. Однако именно в них может находиться один из главных трофеев нацистов.
Известно, что пароход вышел с большим и ценным грузов из порта в Пиллау — ныне это Балтийск Калининградской области. И именно в Кенигсберге Янтарную комнату видели в последний раз.
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