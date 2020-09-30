«Угрожал изуродовать и убить»: бывшая студентка СПБГУ о жутком свидании с Соколовым

В громком деле историка Олега Соколова, который расчленил аспирантку Анастасию Ещенко, появился «секретный свидетель».

Бывшая студентка доцента убеждает — ее отношения с Соколовым были до боли похожи на историю убитой девушки. Вот только Екатерине в отличие от Анастасии удалось сбежать.

Любопытно, что еще неделю назад историк подал в суд на бывшую любовницу за клевету, однако она явилась в суд и под присягой повторила свой рассказ.

Артур Ломидзе его выслушал.