«Угрожал изуродовать и убить»: бывшая студентка СПБГУ о жутком свидании с Соколовым

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Судебное заседание превратилось в выяснение отношений между бывшими любовниками.

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru

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В громком деле историка Олега Соколова, который расчленил аспирантку Анастасию Ещенко, появился «секретный свидетель».

Бывшая студентка доцента убеждает — ее отношения с Соколовым были до боли похожи на историю убитой девушки. Вот только Екатерине в отличие от Анастасии удалось сбежать.

Любопытно, что еще неделю назад историк подал в суд на бывшую любовницу за клевету, однако она явилась в суд и под присягой повторила свой рассказ.

Артур Ломидзе его выслушал.

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