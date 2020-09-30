«Угрожал изуродовать и убить»: бывшая студентка СПБГУ о жутком свидании с Соколовым
Судебное заседание превратилось в выяснение отношений между бывшими любовниками.
Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр; 5-tv.ru
В громком деле историка Олега Соколова, который расчленил аспирантку Анастасию Ещенко, появился «секретный свидетель».
Бывшая студентка доцента убеждает — ее отношения с Соколовым были до боли похожи на историю убитой девушки. Вот только Екатерине в отличие от Анастасии удалось сбежать.
Любопытно, что еще неделю назад историк подал в суд на бывшую любовницу за клевету, однако она явилась в суд и под присягой повторила свой рассказ.
Артур Ломидзе его выслушал.
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