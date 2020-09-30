Обладательница гигантских губ вновь закачала филлер вопреки опасениям врачей

Новая операция болгарской студентки по увеличению губ встревожила врачей, сообщает Daily Star. До этого 22-летняя Андрэа Емилова-Иванова уже увеличила губы в четыре раза и перенесла 20 инъекций филлеров. Медики отговаривали девушку от дальнейших экспериментов, но она настояла на своем и сделала 21.

Студентку не остановило и то, что каждый сеанс у косметолога обходится ей в 135 фунтов стерлингов. В целом девушка потратила 2,8 тысячи фунтов, или 283,5 тысячи рублей. Андрэа побывала почти во всех клиниках родной Софии и закачала почти все виды филлеров.

Instagram @andrea.andrea345

«Я сделала 21-ю инъекцию, потому что хочу сохранить объем губ и сделать их больше. Гиалуроновая кислота расщепляется организмом в течение нескольких месяцев, и губы становятся меньше, поэтому мне приходится регулярно добавлять еще», — сказала Емилова-Иванова.

На ее последних фото в Instagram видно, что Андрэа нарастила губы так, что верхняя едва не заслоняет ей ноздри, а нижняя располагается ненамного выше подбородка.

Instagram @andrea.andrea345

Девушка с детства была одержима объемными губами и после нескольких инъекций не смогла остановиться. Сегодня она стремится нарастить их до максимально возможного размера и, если повезет, поставить мировой рекорд. Студентка не скрывает, что косметологи обеспокоены ее состоянием из-за чрезмерной величины губ и рекомендуют удалить из них всю гиалуроновую кислоту. Вопреки рекомендациям она заявила, что не ощущает побочных эффектов, и отказалась от операции.

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