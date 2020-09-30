Парижан испугал не мощный взрыв, а хлопок от взлетающего истребителя, который преодолел звуковой барьер.

Военный самолет экстренно подняли в небо с базы в двухстах километрах от столицы — для сопровождения гражданского лайнера, потерявшего радиосвязь. Оба самолета успешно приземлились. История наделала много шума. В буквальном смысле.

Жители Парижа оборвали телефоны экстренных служб, сообщая о звуке взрыва.

Громкий хлопок испугал участников престижного теннисного турнира Ролан Гарос. Матчи даже ненадолго прервали.