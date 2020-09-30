«Мощный взрыв» в Париже перепугал участников теннисного турнира — видео
На самом деле шум, который переполошил общественность, оказался хлопком от взлетающего истребителя.
Фото, видео: Depositphotos / dutourdumonde; 5-tv.ru
Парижан испугал не мощный взрыв, а хлопок от взлетающего истребителя, который преодолел звуковой барьер.
Военный самолет экстренно подняли в небо с базы в двухстах километрах от столицы — для сопровождения гражданского лайнера, потерявшего радиосвязь. Оба самолета успешно приземлились. История наделала много шума. В буквальном смысле.
Жители Парижа оборвали телефоны экстренных служб, сообщая о звуке взрыва.
Громкий хлопок испугал участников престижного теннисного турнира Ролан Гарос. Матчи даже ненадолго прервали.
Читайте также
87%
-0.90 92.43
-0.59
Нашли ошибку?