«Мощный взрыв» в Париже перепугал участников теннисного турнира — видео

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На самом деле шум, который переполошил общественность, оказался хлопком от взлетающего истребителя.

Фото, видео: Depositphotos / dutourdumonde; 5-tv.ru

Парижан испугал не мощный взрыв, а хлопок от взлетающего истребителя, который преодолел звуковой барьер.

Военный самолет экстренно подняли в небо с базы в двухстах километрах от столицы — для сопровождения гражданского лайнера, потерявшего радиосвязь. Оба самолета успешно приземлились. История наделала много шума. В буквальном смысле.

Жители Парижа оборвали телефоны экстренных служб, сообщая о звуке взрыва.

Громкий хлопок испугал участников престижного теннисного турнира Ролан Гарос. Матчи даже ненадолго прервали.

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