Житель обстрелянного города в Карабахе рассказал об обстановке в зоне конфликта

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 52

Мужчина уверен, что ущерб от обстрелов гораздо серьезнее, чем в 1994 году.

Фото, видео: РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

Последствия обстрелов в городе Мартуни в Нагорном Карабахе оказались серьезнее, чем в 1994 году, когда была активная фаза вооруженного конфликта. Об этом 5-tv.ru рассказал местный житель Гагик Саркисян.

По его словам, обстрелы начались 28 сентября рано утром. Он с соседом находился в подвале, где расположено бомбоубежище. Ударной волной от снаряда, попавшего в дерево на участке, выбило стекла во всем доме.

«На дерево попал (снаряд), взорвался, от волны все окна разорвались, потолки внутри дома, все перемешано так. Просто от волны. Забор треснут, и гараж, и дальше там», — показал мужчина.

Следы от снаряда, по мнению местного жителя, говорят о том, что применялось какое-то более мощное оружие, чем реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град». Последствия оказались более разрушительными, чем в 1994 году, когда Карабах также подвергся обстрелам.

«Точно не могу сказать, но не „Град“. Еще сильнее. „Град“ в 1994 году когда был, попал сюда снаряд один. Это — поменьше, это — побольше», — показал Саркисян.

Город, в котором проживает мужчина, расположен в 40 километрах от Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Он пострадал одним из первых в результате обстрелов, которые возобновились с началом нового витка карабахского конфликта.

Конфликт в Нагорном Карабахе перешел в горячую фазу 27 сентября. Территория остается спорной с 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведется процесс мирного урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ.

После возобновления конфликта Армения и Азербайджан возложили друг на друга ответственность за эскалацию обстановки. Стороны сообщили о потерях среди мирного населения. И Ереван, и Баку опровергают данные противника о происходящем в зоне конфликта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан к прекращению боев в Нагорном Карабахе.

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