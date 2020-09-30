Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан к прекращению боев в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе сбили два азербайджанских беспилотника. Об этом заявили в Министерстве обороны Армении, которое и предоставило кадры. В Баку информацию опровергли и назвали видео — фейком.

Ситуация остается крайне напряженной. Вдоль линии соприкосновения продолжаются ожесточенные бои. От обстрелов с обеих сторон страдает и мирное население. Есть раненые и погибшие.

Члены Совбеза ООН на специальной встрече призвали Ереван и Баку немедленно прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.