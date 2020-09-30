Обитель страха: в Саратове накрыли подпольный дом престарелых со стонущими людьми

Подпольный дом престарелых с постояльцами, содержащимися в антисанитарных условиях, обнаружили сотрудники прокуратуры города Саратова, передает Telegram-канал RT.

В среду, 30 сентября, приставы наведались в один из пансионатов города с целью закрыть учреждение, не соответствующее санитарным нормам. На месте кого-либо из административного персонала или руководства не оказалось. Однако по корпусу блуждали двое мужчин, которые признались, что их только-только «наняли на работу».

Вместе с тем в здании были обнаружены 32 человека пенсионного возраста. По данным СМИ, люди стонали и имели очень угнетенный вид. Некоторые открыто просили о помощи.

«Картина ужасная: нарушение санитарных норм, бабушки и дедушки лежат без присмотра, за ними ухода никакого нет!» — прокомментировал ситуацию начальник отделения судебных приставов Волжского района Саратова Карен Петросян.

При проверке в учреждении были найдены неизвестные лекарства, а также просроченные продукты питания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура и Роспотребнадзор организовали проверку по факту нелегальной работы дома престарелых в Московской области.